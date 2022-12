Operaio di 62 anni muore travolto in una cava nel Bresciano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Undi 62è morto in unaa Bedizzole, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, stamani alle 6 l'uomo era in un cassone quando un collega, senza sapere ...

Undi 62è morto in una cava a Bedizzole, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, stamani alle 6 l'uomo era in un cassone quando un collega, senza sapere ...La dinamica esatta è ancora da ricostruire, stando alle prime informazioni undi 62è stato travolto da un carico di materiale pietroso. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivamente ...Un operaio di 62 anni è morto travolto da un carico di materiale pesante mentre si trovava al lavoro in una cava ...BRESCIA - Un operaio di 62 anni è morto in una cava a Bedizzole, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, stamani alle 6 l’uomo era in un cassone quando un collega, sen ...