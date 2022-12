Marco Cappato e due attivisti si autodenunciano per la morte di Massimiliano Scalas

- Ieri,in una clinica in Svizzera, la morte dell'uomo che era affetto da una grave forma di sclerosi multiplaAd accompagnare il 44enne, in prima linea c'era sempre l'attivista e tesoriere dell'associazione 'Luca Coscioni', che questa mattina si è presentato in caserma a Firenze per ...Cappato si autodenuncia dopo aver accompagnano Massimiliano per mettere fine alla sua vita tramite suicidio assistito.Per la prima volta sono tre le persone che si sono autodenunciate per il reato di aiuto al suicidio dopo aver supportato Massimiliano, 44 anni e malato di sclerosi multipla, in Svizzera. Marco Cappato ...