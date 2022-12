Incidente frontale | è morto Luis Miguel Lopez | rientrava dall’allenamento

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un altro gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio, un’altra tragedia in attesa delle partite del Mondiale in Qatar. E’, calciatore spagnolo di 23 anni. E’ stato vittima di un terribiled’auto nella serata di giovedì. In compagnia del calciatore anche un compagno di squadra, rimasto illeso. La sua auto si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura, su una strada vicino a Saragozza. I due calciatori stavano rientrando a casa dopo l’allenamento. L’è avvenuto alle 23. L’annuncio è arrivato sui social dal Fuentes, la squadra di: “assolutamente scioccati dalla scomparsa del nostro giocatoreLópez. Che il tuo sorriso sia ...