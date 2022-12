Il Napoli pronto a riscattare Simeone | le cifre dell’affare

...poco due carabinieri a capire che l'auto che faticava a aprirsi un varco tra il traffico di... Il piccolo è arrivato nel pomeriggio del 7 dicembre alsoccorso di Villa Betania, a ...C'è il big match colgià il 4 gennaio, potenzialmente decisivo. Poi la Supercoppa con la ... Marotta èa riflettere, non potendo escludere di non rimettersi al tavolo col Chelsea a ...Il piccolo è arrivato nel pomeriggio del 7 dicembre al pronto soccorso di Villa Betania, a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Era privo di conoscenza e cianotico: è stato intubato.Il primo acquisto della Juventus in vista della seconda parte di stagione può essere Paul Pogba, tornato in estate e mai a disposizione per via della lesione al menisco del ginocchio destro. Come ripo ...