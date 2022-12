Il miracolo di Mayfield | i Rams superano i Raiders in volata

La Gazzetta dello Sport

Il riscatto di Bakere la debacle dei Las Vegas Raiders. Il Thursday Night che apre la 14ª giornata Nfl da Los Angeles ci regala una trama hollywoodiana succosa e imprevedibile. Finisce 17 - 16 in volata e in ...Mini - break di Torino; serve ilsulla sirena di Ghirlanda per tenere la Novipiù a ... Si sblocca, che con una tripla ed un assist porta avanti la Reale Mutua. In campo è Ghirlanda vs ... Il miracolo di Mayfield e i Rams superano i Raiders in volata