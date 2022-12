I veri vincitori di X Factor 2022

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I Santi Francesi si aggiudicano X: sono loro iche vengono proclamati al termine di una finale lunga (finita quasi all'una di notte) ma decisamente di intrattenimento, fatta di tanta musica e performance di livello che spaziano dal buono all'ottimo. Il duo del roster di Rkomi ha saputo conquistare il pubblico e la giuria da sempre, grazie a un indiscutibile talento sommato a una versatilità che li ha fatti trionfare in tutte le puntate live, in particolare nelle cover di Creep dei Radiohead e Ti voglio di Ornella Vanoni. Al termine della diretta, Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico) in arte i Santi Francesi, si sono dichiarati piacevolmente sorpresi, increduli ma (ovviamente) felici.