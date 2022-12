Ascolti tv 8 dicembre 2022 | Ficarra e Picone su Canale 5 i più visti

(Di venerdì 9 dicembre 2022)tv: Rai 1 con il 23,6% e 4,953 milioni,5 all’11,6% e 1,691 In un giorno di festa, senza l’ingombrante presenza dei mondiali di calcio, l’ammiraglia Rai,con Diversi come due gocce d’acqua al 15,5% di share media e 2,743 milioni di spettatori, mentre Incastrati su5 è stato visto da 3,506 milioni di spettatori con il 19,6%. Piazzapulita su La7 con il 6,6% di share e 937 mila spettatori. La settimana scorsa Giappone – Spagna su Rai1 era stato visto dal 23,6% di share media e 4,953 milioni di persone, mentre Passaporto per la libertà su5 è stato visto da 1,691 milioni di spettatori con l’11,6% e Confusi e felici su Rai3, con il 7% di share e 1,308 milioni di spettatori.tv altre reti Appena giù dal podio Brian Banks – La partita della vita su Rai3, visto da 851 mila ...

tv di giovedì 82022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Diversi come due gocce d'acqua " contro " Incastrati " Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, giovedì ...... andata in onda mercoledì 7, si è parlato del caso di Gaia Randazzo , la giovane di 20 ... ' La speranza è che la Procura di Palermotutti i passeggeri che quella sera erano a bordo ...Ottimi gli ascolti in prima serata per Incastrati: Canale 5 batte Rai 1. Ecco tutti i dati dell'8 dicembre 2022 ...Ascolti del 5 dicembre 2022 in Prima Serata su Rai1 il match dei Mondiali di Calcio Brasile-Corea del Sud è stato seguito da una media di 6.550.000 spettatori pari al 29.1% di share… Leggi ...