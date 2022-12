Roma | Immacolata Concezione | il Papa torna a pregare in Piazza di Spagna - Cronaca - quotidiano net

L'atto di devozione, per due anni è avvenuto all'alba, senza folle, a causa della pandemia. Le lacrime di Bergoglio per l'Ucraina. Questa mattina l'omaggio dei pompieri saliti a 27 metri per l'omaggio ...Le lacrime per il popolo martoriato dalla guerra, davanti alla statua dell', in piazza di Spagna, recita la sua supplica per il tradizionale atto di venerazione a ...Al termine della preghiera ai piedi della Colonna Mariana, il Pontefice non è riuscito a trattenere la commozione invocando pace e salvezza per il popolo ucraino. Il video integrale della sua invocazi ...L'atto di devozione, per due anni è avvenuto all'alba, senza folle, a causa della pandemia. Le lacrime di Bergoglio per l'Ucraina. Questa mattina l'omaggio dei pompieri saliti a 27 metri per l'omaggio ...