(Di giovedì 8 dicembre 2022) Lavecchiealtreemesse dai, non sarà automatica. La scelta se aderire o no allodei ruoli esattorialia milledi valore,...

ilmessaggero.it

Lodelle cartelle esattoriali sotto i mille euro, previsto dalla Manovra del Governo ... Si tratta di, tasse sui rifiuti, Imu e altre imposte di piccola entità. Il rischio è che, privati ...... anche se in molti casi si tratta di debiti già prescritti oppure rientranti nel c.ddei debiti fino a 1.000 euro . Sullestradali c'è da dire che la norma prevede quanto segue (salvo ... Multe, lo stralcio in bilico: spetterà ai Comuni decidere la cancellazione delle cartelle fino a 1000 euro La cancellazione delle vecchie multe e delle altre cartelle emesse dai Comuni, non sarà automatica. La scelta se aderire o no allo stralcio dei ruoli esattoriali fino a mille euro di valore, emessi ...Nella Legge di bilancio c'è la rottamazione-quater, possono essere rottamate anche cartelle relative al bollo auto e alle multe, con eccezioni ...