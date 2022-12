Luca Traini | ve lo ricordate? Sconvolgente in carcere | cosa fa oggi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Che strano miracolo è la poesia: può istruire, consolare, esaltare, far sentire meno soli, e anche trasformare radicalmente un uomo. La poesia può contagiare un estremista di destra come, 32 anni, recluso neldi Barcaglione di Ancona dopo essere sceso per le strade di Macerata e aver ferito a colpi di pistola sei migranti, il 3 febbraio 2018, crimine per il quale è stato condannato in via definitiva a dodici anni. Inha partecipato a un poetry slam - una gara poetica dove gli autori salgono su un palco e interpretano i propri versi, una sorta di spettacolare sfida come quelle tra rapper ma senza la musica - e si è classificato terzo, dietro due poeti toscani professionisti, già attivi nel circuito degli slam. La gara è stata organizzata nell'ambito di un laboratorio ...

Giordano Tedoldi per 'Libero quotidiano'

"Ho appreso con gioia la notizia che si è classificato terzo al poetry slam che si è svolto nel carcere di Barcaglione ad Ancona". Lo ha detto il Garante regionale dei diritti Giancarlo Giulianelli ai giornalisti.

ANCONA - Dal carcere dove sta scontando la condanna per strage, con l'aggravante dell'odio razziale per aver sparato e ferito sei migranti il 3 febbraio 2018 a Macerata, Luca Traini ha partecipato ad ...