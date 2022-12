“La globalizzazione è quasi morta”. I chip di Tsmc in Arizona con Biden e Cook

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “Lae il libero scambio sonomorti. Molte persone desiderano ancora che tornino, ma non credo che torneranno”. A cantare il requiem è Morris Chang, il fondatore della Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (), parlando all’inaugurazione dello stabilimento della sua azienda a Phoenix, in. “Sono passati ventisette anni e il settore dei, ndr ha assistito a un grande cambiamento nel mondo, un grande cambiamento della situazione geopolitica”, ha continuato di fronte al presidente Joe. Accanto a lui, l’amministratore delegato di Apple, Tim, che ha annunciato come la sua azienda utilizzerà i microprodotti in. Le parole di Chang riportano inevitabilmente allo scontro tra Stati Uniti ...