Inchiesta Juve | De Sciglio travolto dagli insulti sui social

Sky Sport

...dei giudici degli screenshot che le autorità hanno acquisito come atti all'interno dell'... Lachiede un sacrificio, con la rinuncia a 4 mensilità. In realtà l'accordo verrà trovato sulla ...Commenta per primo Attenzione a Cristiano Ronaldo nell'che riguarda la Juventus , torna in gioco la sua famosa carta. Secondo quanto ricostruito dai magistrati che indagano sui bilanci dei bianconeri dal 2019 al 2021, il portoghese avrebbe ... Juventus, le news di oggi sul caso plusvalenze e l'inchiesta Ronaldo rivuole i i suoi 19,9 milioni di euro che la Juve gli doveva per la seconda tranche di stipendi del 2021, che aveva differito a causa del Covid, che aveva creato problematiche economiche ...L'ex giocatore della Juventus può avere accesso agli atti e scoprire il mistero dei milioni mancanti che deve ancora incassare ...