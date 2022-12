Biathlon | IBU Junior Cup 2022-2023 | Sara Scattolo vince nella 7 5 km sprint in Val Martello

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Inizia con un successo per l’Italia la prima tappa della IBUCupdi: in Valla 7.5 km individuale femminile vede il dominio di(0 errori), che chiude in 23:45.3, mettendo in fila la belga Maya Cloetens (1 errore), seconda a 11.8, e la tedesca Marlene Fichtner (0 errori), terza a 1:08.2. Questi i piazzamenti delle altre quattro azzurrine oggi in gara, che vanno tutte a punti: 10ma Martina Trabucchi (3 errori) a 2:06.3, 16ma Fabiana Carpella (2 errori) a 2:23.2, 19ma Ilaria(2 errori) a 2:39.5, 28ma Astrid Plosch (3 errori) a 3:28.2. Slittino: la Coppa del Mondo vola a Whistler. L’Austria vuole continuare a dominare, Dominik Fischnaller ci prova ORDINE D’ARRIVO 7.5 KM1 ...

