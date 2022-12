Windtre lancia l' innovativa funzione Wifi Calling

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è la prima azienda di telecomunicazione in Italia are l’innovativo servizio «» che consente di effettuare e ricevere chiamate vocali anche in assenza di segnale mobile. Una tecnologia nuova che permette, in presenza di una connessione, di chiamare con il proprio smartphone anche da luoghi come edifici dalle mura spesse, capannoni, seminterrati o in altre situazioni in cui la ricezione delle reti mobili potrebbe incontrare ostacoli. Consente, inoltre, un’esperienza d’uso senza interruzioni della telefonata nel passaggio dalla rete cellulare a quellae viceversa. A differenza di servizi analoghi dove le chiamate sono veicolate su rete Internet,fornisce maggiori caratteristiche ...