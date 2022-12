Qatar 2022 | Moriyasu | «Giappone in una nuova era calcistica»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Hajime, commissario tecnico del, ha così analizzato il cammino della Nazionale nipponica aHajime, ct del, ha così parlato del cammino adopo il rientro in Patria. LE PAROLE – «Credo che questa squadra abbia mostrato al mondo che ilè entrato in unaera. Abbiamo messo le fondamenta per un grande futuro. Abbiamo battuto storiche potenze come la Germania e la Spagna, Nazionali che hanno vinto dei Mondiali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

