Manovra | Uil Campania | “Va rivista | saremo in piazza”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Vogliamo che il governo ascolti le esigenze del mondo del lavoro, delle famiglie e del Mezzogiorno, per questo giovedì, 15 dicembre, la Uilsarà inPlebiscito, a Napoli, nei pressi della prefettura, affinché questavengae corretta”. Così Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil, nel corso dell’esecutivo straordinario tenutosi alla presenza delle categorie e dei territori provinciali. “La pandemia prima, la guerra adesso, stanno mettendo in ginocchio il mondo del lavoro – continua Sgambati. Avevamo fatto richieste chiare al governo per sostenere i redditi dei lavoratori e delle famiglie, dal taglio del cuneo fiscale alla detassazione delle tredicesime e dei rinnovi contrattuali, misure che avrebbero dato risposte ...

