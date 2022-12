Il patto delle tre sedie nel Palco Reale alla Scala

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Da settimane, qualche cosa era filtrata anche dleggendaria riservatezza scaligera, il cerimoniale del Piermarini architettava soluzioni possibili per accogliere degnamente la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in unsovraffollato come mai nella sua storia recente. Oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, confermato da novembre e sempre molto atteso (lo scorso anno l’ovazione durò dieci minuti netti), il nuovo governo si era palesato con le richieste dei due presidentiCamere – la segreteria di Lorenzo Fontana pare sottolineando anche la “grande passione del presidente per l’opera”, fino a oggi a tutti ignota mentre non lo è quella di Ignazio La Russa, visto molto spesso– che andavano quindi ad aggiungersi alle ...