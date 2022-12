Docce e lavanderie | a Napoli un nuovo servizio di accoglienza per i clochard

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutidi, a, per le persone senza dimora. Il, erogato dalla Cooperativa Sociale Medihospes su richiesta del Comune di, sarà articolato su più livelli per garantire da un latoguardaroba lavanderia, dall’altro, un sostegno per informare, orientare e indirizzare sui servizi territoriali. Per far fronte ai numeri in costante aumento l’assessorato alle Politiche Sociali, informa una nota, sta lavorando a ampliare l’offerta die assistenza in città, facendo partire questopresidio presso il SAI (SistemaIntegrazione) del Comune diin Via Santa Maria Vertecoeli. Qui le ...

Si tratta di un dormitorio, dove potranno trovare posto circa 30 persone, tra uomini e donne, in camere doppie o triple