Diriyah Tennis Cup 2022 in tv | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tutto pronto per laCup, torneo di esibizione inda giovedì 8 a sabato 10 dicembre sul cemento outdoor della città saudita di Al. Presenti dodici tra i miglioriti al mondo, tra cui il nostro Matteo Berrettini, reduce dalla sconfitta dell’Italia nella semifinale di Coppa Davis contro il Canada a Malaga. Insieme al romano, parteciperanno alla kermesse araba, tra gli altri, anche il russo Daniil Medvedev (campione in carica dell’evento), il tedesco Alexander Zverev, l’austriaco Dominic Thiem ed il greco Stefanos Tsitsipas. Ai nastri di partenza pure l’australiano Nick Kyrgios. I primi quattro giocatori del seeding, insieme ai già citati Medvedev e Tsitsipas, sono l’altro sovietico Andrey Rublev e lo statunitense Taylor Fritz. Questi potranno ...

Uno di questi sarà ilCup, che avrà luogo l'8 Dicembre ad Al, in Arabia Saudita. La competizione unica prevede nella stessa giornata quattro partite di singolare del primo ...Zverev, infatti, è uno dei giocatori presenti allaCup, torneo di esibizione che si terrà dall'8 al 10 dicembre. Con lui, presenti giocatori da Top 10 e vincitori Slam: da Daniil ...A Diriyah, in Arabia Saudita, si gioca un torneo esibizione in cui ci sarà Matteo Berrettini, ma il parterre è di tutto rispetto: ...Il tennista romano Matteo Berrettini disputerà il torneo di esibizione in Arabia Saudita, la Diriyah Tennis Cup, dall'8 al 10 dicembre.