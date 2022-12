Buducnost-Trento | EuroCup basket | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo aver assistito alla sfida che ha visto impegnata la prima delle italiane (Umana Reyer Venezia) in questa seconda coppa europea dedicata alla pallacanestro del Vecchio Continente, è tempo per la “chiamata alle armi” sportive anche per Aquileche sarà di scena in Montenegro contro i padroni di casa odierni di. Il cammino dei trentini in questo Girone B dell’di2022 è fortemente negativo, ma la vittoria messa a referto nello scorso turno (unica fin qui in questo raggruppamento) potrebbe aver sbloccato la Dolomiti Energia. Ecco, quindi, le ultime e latv divalevole per la settima giornata della competizione continentale che lo scorso anno fu alzata dalla Virtus Segafredo ...