Spalletti | “Chi vive a Napoli non vuole andare via! Può succedere ai nostri calciatori per tanto tempo”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilsta lavorando duramente in Turchia, ad Antalya, per farsi trovare al meglio alla ripresa del campionato. I ragazzi di Lucianovogliono riprendere la loro cavalcata trionfale che li ha portati al primo posto in Serie A e al primo posto nel girone di Champions League. Proprio Lucianoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della stampa turca. Luciano(Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Di seguito quanto evidenziato: “Sarebbe bello allenare qui. Vorrei poter allenare qui un giorno. Allenatori di alta qualità non sono venuti qui per caso. In questo momento, Montella, Pirlo e Farioli sono qui. Conosco molto bene Farioli, amico mio. È un uomo di calcio e so che ha del potenziale. Montella è anche 3° in classifica. Deve aver fatto ...

Sono fiducioso sul fatto che possa smentire le sue statistiche. De Laurentiis È sempre vince il Mondiale L'ho seguito pochissimo, non mi ha fatto impazzire, non saprei. A me importa ... Spalletti: "Chi vive a Napoli non vuole andare via! Può succedere ai nostri calciatori per tanto tem ... Tutti i giocatori del Napoli sono stati eliminati dal Mondiale. Spalletti si prepara a riavere il gruppo al completo (compreso l'infortunato Rrahmani) per poter continuare a stupire in campionato e Ch ...