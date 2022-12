Le relazioni difettose – Incontro solo casi umani. E se lo fossi io

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ciao Ester. Si avvicina Natale e nello specifico il pranzo in cui i parenti all’unisono dedicano il momento del taglio del pandoro ad elargire le solite becere e noiose battute sul nostro stato civile e l’inevitabile e sempre caro: “io alla tua età avevo già due figli”. Per lo Stato siamo nubili, per le amiche siamo single. Noi invece sappiamo cosa siamo: intelligenti. Perché con quello che c’è in giro, stare sole denota una capacità intellettiva di un certo peso. Si scherza per carità …perché a star seri si rischia pure di perdere il senno. Di questa situazione sono realmente stanca. Nemmeno delusa o amareggiata ma stanca nel senso di sfiancata, sfinita e logorata dal continuo interfacciarmi con uomini insipidi, scialbi, mediocri, banali ed insignificanti che si comportano in modo anonimo, incapaci di generare un interesse di ogni tipo, perfino quello sessuale. Ogni volta ...