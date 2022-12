Kevin Owens su Dusty Rhodes | “Ogni volta che ho l’opportunità di omaggiarlo | lo faccio”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 dicembre 2022) In occasione di Survivor Series: War Games,ha attraversato la rampa di ingresso al ring con un “ring attire” leggermente modificato. Infatti, sulla maglietta nera che indossa il PrizeFighter campeggia normalmente il logo “KO”. Stainvece l’indumento recava l’immagine di, e a ben vedereaveva al gomito destro anche una importante fasciatura che richiamava a quella originariamente indossata proprio dall’American Dream. Il lottatore canadese ha dichiarato di aver parlato con Codyriguardo a ciò: “Prima di tutto ho parlato con Cody e gli ho chiesto se per lui andasse bene”. “È stato così influente per me” Durante il classico appuntamento WWE after the bell,ha proseguito: “Ho fatto il più ...