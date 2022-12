Il SailGP torna a Taranto | tappa confermata per 2023 e 2024

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo l’assenza dal calendario nella terza stagione,ad ospitare il. Sulla scia del successo ottenuto nel 2021, l’Italy Sail Grand Prix è stato confermato per le stagioni. Il: “Occasione per la città” “È la competizione velica hi-tech che ha veramente riconnesso la città con il suo mare e ha rilanciato l’immagine positiva della nostra splendidain ben 70 nazioni, con quasi 150 milioni di spettatori nel corso delle dirette offerte dal circuito Sky”, ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci. “E la ricaduta economica diretta per la comunità ionica è risultata tre volte superiore all’investimento, come certificato dall’autorevole Deloitte. Mentre, in termini indiretti, ...