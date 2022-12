Gentiloni | “Serve Fondo sovrano Ue | debito comune come lo Sure”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 dicembre 2022) BRUXELLES – Il commissario europeo all’Economia, Paolo, è tornato a parlare della sua proposta di un nuovobasato sull’emissione di, sulla falsariga dello “”, il programma di sostegno ai sistemi nazionali cassa integrazione durante la crisi pandemica, con il nuovo obiettivo di affrontare la crisi legata ai rincari energetici, e alle questioni geopolitiche emerse con la guerra russa in Ucraina. La stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pur senza citare, ha parlato nel suo discorso a Bruges della necessità di istituire “unper la sovranità europea”, e di rivedere le norme del quadro Ue sugli aiuti di Stato, in modo da sostenere di più la politica industriale europea in alcuni settori strategici, ...