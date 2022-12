Fedez torna a parlare della sua malattia | “Sto seguendo le cure necessarie Con Chiara nessun reality”

(Di martedì 6 dicembre 2022)suae del rapporto conFerragnisua, ma anche del rapporto con la moglieFerragni e delle critiche a cui sono entrambi continuamente sottoposti. Intervistato dal CorriereSera per presentare l’edizione speciale di Lol Xmas Special in onda su Prime Video il 19 dicembre, il rapper, a propositoche lo ha colpito nei mesi scorsi ha dito: “Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento stole...

nel suo ruolo di host e giudice, mentre a concorrere saranno Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo. Lo speciale sarà disponibile in esclusiva su ...... a dominare la classifica estiva in compagnia die Mara Sattei, a sua volta in gara, grazie a ... senza riuscire a trovare poi altri spazi nelle stagioni successive,sulla scena del crimine, ...Fedez torna a parlare della sua malattia, ma anche del rapporto con la moglie Chiara Ferragni e delle critiche a cui sono entrambi continuamente sottoposti. Intervistato dal Corriere della Sera per pr ...Fedez torna con il nuovo singolo "Crisi di Stato": la canzone fuori il 9 dicembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali.