Botte e minacce ai bambini della casa famiglia | arrestati marito e moglie Bimba in lacrime | ' Non ce la faccio più'

(Di martedì 6 dicembre 2022) Maltrattavano i piccoli ospiti di una casa famiglia con un vissuto già difficile, nei confronti dei quali Pietro Bagnolini e sua moglie Maria Emanuale Gianfranti, non avevano alcuna pietà.

nel 2014, con la denuncia di un ragazzino della struttura che accusò marito e moglie di condotte violente nei suoi confronti, percosse, ingiurie, e somministrazione di cibi scadenti. A scoperchiare questa realtà fu un minore, raccontando schiaffi e violenze subiti da lui stesso, ma aggiungendo anche che tutti gli altri bambini subivano lo stesso trattamento. Maltrattavano i piccoli ospiti di una casa famiglia, bambini con un vissuto già difficile, nei confronti dei quali Pietro Bagnolini e sua moglie Maria Emanuale Gianfranti, non avevano pietà. Botte, minacce e offese: per l'uomo scatta il divieto di avvicinamento. Serie di insulti e umiliazioni: "Non vali nulla", "Sei una fallita", "Ti ammazzo"