Una ragazzina di 14 anni è stata uccisa in un attacco con coltello nel sud della Germania

...discoteca. La 23enne avrebbe offerto un lavoro di semplice 'compagnia', senza contatti intimi, in club privé e discoteche. Ma, insieme alla sorella gemella, ben presto organizzò per la...Le minori sono state colpite mentre si recavano a scuola. Proseguono le indagini sul movente e su eventuali legami tra l'assalitore e le vittime. Leggi Anche Germania, provoca incidenti stradali a ...Prodotto dal ministero dell’Interno e dalla Presidenza del Consiglio con 42° Parallelo («Ci sembrava mancasse un capitolo alle tante ricostruzioni del trentennale delle stragi, storia di otto ragazzi ...Due studentesse di 13 e 14 anni sono rimaste gravemente ferite dopo essere state aggredite da un uomo armato in una scuola in Germania. A riportare la… Leggi ...