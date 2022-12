Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)dailynews radiogiornale lunedì 5 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale della Francia e dell’Inghilterra pronte ad affrontarsi sabato ai quarti di finale alla Republic Dimmi schermo Chrome si sfiderà la monarchia di Carlo III 1 prodo quello della squadra di Top Gate rivelato sia in discesa il match contro il Senegal nei primi minuti nella parte intermedia della frazione iniziale era sembrato piuttosto ostico Ma il primo gol griffato Henderson ha ribaltato l’inerzia della partita le ulteriori zampata di Capitan caveman di sa che nella ripresa hanno come nichelite leoni in bella teranga gli ordini di Mister ci sei E allora Tris dell’Inghilterra Atene training rete capita che in ai quarti gli zii che trovano la Francia le altrecon la guerra siamo tutti sconfitti anche coloro che non vi hanno preso parte che nell’indifferenza vigliacca sono ...