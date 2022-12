(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il ponte sullo stretto di Messina rimane una priorità per il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo. E l’obiettivo, ormai da qualche tempo, è aprire i cantieri in due anni: «In manovra abbiamo ripristinato la società. Io mi assumo l’onore e l’onere di dare indicazioni poi ciingegneri che lavorano, hanno lavorato e lavoreranno sul progetto. Penso che sia un’opera fondamentale per unire la Sicilia al resto d’Italia e l’Italia al resto d’Europa, crea lavoro vero. Spero che non ci siano i professionisti del no per bloccare queste e altre opere. Se tutto va come mi auguro e come l’Italia si augura, entro due anni partiremo con i lavori», ha dichiarato a margine del Consiglio europeo sui Trasporti, a Bruxelles. Se su questo argomento il vicepremier dice di aver raccolto consenso in Ue, più spigoloso potrebbe essere il nuovo fronte che ...

Se, infatti, si inclinasse l'asse Meloni - Berlusconi e/o l'omologo rapporto Meloni -, il ... capisce che ilnon ha il controllo; frena, e pensa al dopo. Mi posso permettere queste ... Salvini al vertice Ue: «Via lo stop per le auto a benzina e diesel nel 2035, Pnrr i costi sono aumentati» Non solo Pd. Anche la Lega è in piena fase congressuale e i leghisti della prima ora guardano sempre con maggior interesse ai Comitati del Nord di Umberto Bossi e non solo. La leadership di Matteo Sal ...Sarà ancora Laura Santin a guidare la Lega in provincia di Como (anzi per la "pruvincia de Còmm", come da manifesti ufficiali dell'appuntamento). Sabato si è infatti svolto il congresso provinciale de ...