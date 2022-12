Pnrr | Fitto “Nessuno scontro | lavoriamo positivamente con l' Ue”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “C'è la necessità di avere una visione completa per essere in grado di dare risposte chiare. Il governo non haintenzione di ingaggiare scontri con, stiamo lavorando moltocon la Commissione europea”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, e il, Raffaele, intervenendo al primo Festival delle Regioni e delle Province autonome. “C'è l'esigenza di svolgere un'azione di monitoraggio per l'utilizzo delle risorse dele le altre risorse. E' opportuno capire qual è lo stato di attuazione prima di avviare una fase nuova. Questo governo – jha aggiunto – ha un orizzonte al 2026, quindi dell'intera programmazione. Noi abbiamo 55 obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre, l'impresa non è semplice, stiamo ...

