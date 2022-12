Pm archivia violenza per ' silenzio vittima' | ma gip dice no

(Di lunedì 5 dicembre 2022) "L'indagato potrebbe avere 'frainteso' ildella ragazza per l'ora tarda, per la stanchezza". E' una delle motivazioni con cui la Procura di Milano aveva deciso di chiedere l'zione ...

... spiega che nella "fattispecie" disessuale non si richiede "affatto un manifesto dissenso" da parte della vittima, "quanto piuttosto, come ribadito dalla Suprema Corte, il consenso", se c'è,...Repubblica denuncia un altro caso die di omertà. La Procura Federale protesse l'istruttrice che aveva colpito una ragazza (...e testimoni - la palla torna alla procura federale che. '...E' una delle motivazioni con cui la Procura di Milano aveva deciso di chiedere l'archiviazione dell'indagine per violenza sessuale a carico di un 32enne accusato di aver abusato nella sua abitazione ...La morte della donna era stata archiviata come morte naturale, visto che sul corpo non c'erano segni di violenza si era pensato a un malore e la 58enne fu cremata. A destare dei sospetti è stato il ...