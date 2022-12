Meloni | «Il Pnrr non basta più L’Ue faccia di più | a partire dal caro energia»

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 dicembre 2022) «Il Next generation Eu è evidente a tutti che non è più sufficiente». Così Giorgialancia l’allarme sul. Questo perché «non poteva tenere in considerazione l’impatto che la guerra in Ucraina ha avuto sulle nostre economie». L’ha dichiarato in collegamento con il festival delle Regioni in corso a Milano esortando la necessità di fare di più a livello dell’Unione europea, adal. Inevitabile secondo la premier rivedere gli interventi già programmati: «Dovremo valutare le priorità – ha spiegato– perché il costo delle materie prima mette a serio rischio la realizzazione di questi interventi». A proposito poi della Senatà,ha aggiunto: «Altrettanto fondamentale sarà trovare gli strumenti per realizzare gli investimenti ...