I ' freni di Marotta' | le ' supercazzole' e i ' pizzini di CR7' | le frasi intercettate più eclatanti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua Macchina ingolfata In ricordo di Calciopoli La pericolosità di Paratici Fra ...

"Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Dall'altro abbiamo ingolfato una macchina con ammortamenti e soprattutto la m… perché è tutta la m... che sta sotto che non si può dire'. Così ...Finché c'è stato,gli metteva un freno . Quando è andato via ha avuto carta libera". Leggi anche La parabola di Andrea Agnelli, bagarini, ndrangheta e accuse di falso in bilancio: gli ...Il direttore sportivo biancorossoviola commenta il momento positivo della squadra sia per i risultati sportivi sia per l'interesse che suscita nella cittadina ...Un patto trasversale tra la Juventus e altri club. Tutti ci dovevano guadagnare. E ad assicurare i loro interessi era Fabio ...