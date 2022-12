Democrazie contro autocrazie I consigli del prof Martin a Giorgia Meloni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “La guerra in Ucraina ha rappresentato una vera e propria scossa positiva alle relazioni transatlantiche, rendendo semplice dimenticare che il primo anno dell’amministrazione Biden è stato segnato da alti e bassi”. Lo spiega ilessor Garret, condirettore del Transatlantic Policy Center presso l’American University School of International Service di Washington, a Formiche.net. In che modo? Ha dato un senso di comunanza di intenti nel sostenere l’Ucraina e nel contrastare la Russia. Le consultazioni si sono notevolmente intensificate, e l’ho sentito dire da tanti interlocutori diversi e in molti contesti diversi. Tuttavia, non sottovaluterei alcune sfide e differenze di valutazione significative, che non saranno risolte facilmente e potrebbero continuare a creare tensioni nel prossimo futuro. Quali, per esempio? L’epilogo della guerra in ...

