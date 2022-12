Sanremo 2023 | Gigi D' Alessio commosso per la partecipazione del figlio Lda al Festival | ' Sempre più orgoglioso di te'

(Di domenica 4 dicembre 2022) 'Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento…piùdi te, Luca! Sarà un'altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo. Papà'.

È il messaggio commosso con cui Gigi D'Alessio commenta sui social la presenza del figlio Luca D'Alessio, in arte Lda, tra i cantanti in gara a, annunciato oggi da Amadeus. LDA, il ...Il seguitissimo annuncio di Amadeus dei Big in gara aha trovato ad accoglierlo una pioggia di commenti sui social, tra cui quello di Giorgia, che ha ironicamente riportato su Twitter le ...In diretta al Tg1, il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus ha annunciato il cast 2023. Il Festival di Sanremo del prossimo anno prende, dunque, forma con la definizione dei big sul.Sanremo 2023”. Mara Sattei, all’anagrafe Sara Mattei, 27 anni, reduce dal successo del tormentone estivo ‘La Dolce Vita’ condiviso con Fedez e Tananai, commenta così sui social l’annuncio del suo ...