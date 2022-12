Mondiali calcio 2022 | risultati e classifiche gironi | Francia e Inghilterra si sfidano nei quarti di finale

(Di domenica 4 dicembre 2022) Da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre si giocheranno in Qatar idi: le 32 squadre qualificate sono suddivise in ottoda quattro, le prime due di ogni raggruppamento avranno accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGruppo B:, Iran, USA, GallesGruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, PoloniaGruppo D:, Australia, Danimarca, TunisiaGruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, GiapponeGruppo F: Belgio, Canada, Marocco, CroaziaGruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, CamerunGruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud...

Qatar 2022, Inghilterra - Senegal: le scelte di Southgate e Cissé Forfait dell'ultim'ora per il Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate che deve fare a meno di . Un solo cambio rispetto al , ...L'attaccante del Milan, inoltre, è il marcatore più anziano nella fase a eliminazione diretta deidai tempi di Roger Milla (1990) e il primo rossonero a segno in questa fase da Umit Davala ...(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Inghilterra batte Senegal 3-0 (2-0) in una partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio disputata sul terreno dell'Al Bayt Stadium di Al Khor (Qatar). I gol: nel primo ...Nel momento migliore degli africani, passa l'Inghilterra, come per una vecchia legge del gioco del calcio. Kane lancia Bellingham che trova in area Henderson, il quale non può sbagliare il rigore in ...