Mbappé | «Non parlo alla stampa perché devo concentrarmi Pagherò la multa per la Francia»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo la vittoria dellasulla Polonia al Mondiale in Qatar, Kylianha interrotto il silenzioche durava da quasi tre settimane e si è presentato in conferenzapost-partita. Oggi è stato ancora una volta lui il protagonista in campo, con una doppietta e un assist.ha spiegato ai giornalisti che i motivi del suo silenzio non hanno nulla a che fare con loro ma sono dettati unicamente dnecessità di concentrarsi sul Mondiale. Ha anche chiarito che soltanto da poco ha scoperto che, a causa del suo comportamento, la Federazione francese sarà costretta a pagare unaed ha promesso che se la accollerà personalmente. Queste le sue parole: «Volevo spiegarmi in pubblico. So che c’erano parecchie domande sulnon ...