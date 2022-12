Il numero dei lupi in Italia è aumentato troppo?

Leggi su agi

(Di domenica 4 dicembre 2022) AGI - Il tema dei, del loro effettivoe reale pericolo creato ad allevamenti e centri abitati, torna periodicamente all'attenzione della politica. Era stato lo stesso ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ad intervenire sull'argomento, il 5 novembre scorso a Bolzano. A margine dell'incontro con il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e il segretario politico della Svp, Philipp Achammer, il ministro aveva dichiarato: "Noi dobbiamo proteggere le specie in via d'estinzione ma non incrementare le specie che possono essere dannose per allevatori e produzione nazionali". Per poi aggiungere: "È evidente che se 30 anni fa alcune specie erano in via di estinzione (riferimento ae orsi, ndr), oggi sono sovrabbondanti, quindi bisogna affrontare il problema con pragmatismo e senza ideologismi che hanno, ...