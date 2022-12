«Con quei bilanci la Juve Spa doveva essere sciolta» | l’accusa della procura sul rosso fantasma nei conti

Leggi su open.online

(Di domenica 4 dicembre 2022) Per ladi Torino, lantus «non avrebbe potuto operare» alla luce deiin profondodel 2018/2019 e 2020/2021, néquotata in borsa. In un passaggiomisura cautelare respinta dal gip per l’ex ds bianconero Fabio Paratici e l’ex presidente Andrea Agnelli, citata da Antonio Massari e Andrea Tundo sul Fatto quotidiano, gli inquirenti spiegano che laha «celato l’erosione del capitale sociale in ben due esercizi, circostanza che, al di là del valore del titolo, integra una causa di scioglimento». Anche perché, aggiungono gli inquirenti, i due aumenti di capitali per 700 milioni di euro sono stati «insufficienti» e «aprono le porte a un preoccupante scenario presente e futuro». Che l’obiettivo di tornare a galla con i ...