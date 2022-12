Vacanze di Natale 2022 | 30 offerte per partire

(Di sabato 3 dicembre 2022) Skipass inclusi nelle tariffe delle camere, atmosfere natalizie come quelle di casa, e poi ancora tante idee per trascorrere le feste diin città o lontano

E proprio in prossimità delledi, a Palermo, si sarebbe registrato il picco. 'Ma i lavori non sono più prorogabili - precisa Carta - e sono talmente tanto delicati che non possiamo ...Dicembre non è solo il mese dedicato all'acquisto dei regali di, ma è anche il momento perfetto per acquistare un nuovo elettrodomestico . Nel periodo che precede lemoltissimi store propongono infatti offerte sui loro prodotti, e tra questi vi è ...Anche se manca una data ufficiale, molti siti sostengono che il tronista prenderà una decisione definitiva prima delle vacanze di Natale, quindi nel corso di una delle puntate che saranno registrate ...Sulla pagina di Yeppon dedicata a Electrolux tantissimi grandi elettrodomestici sono in sconto fino al 40%, con spedizione gratuita!