Messi-Maradona 9 gol a 8 e 3 a 1

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Con il gol di oggi si riapre il dibattito su chi è stato più grande tra Lionele Diego ArmandoLa rete dicontro l’Australia non solo è stata bella ed importante per sbloccare il risultato. Ha anche un significato storico perché è la nona al Mondiale, che gli permette di superarein questa speciale classifica. Ma l’ombra di Diego, che ha certamente condizionato la Pulce per tutta la carriera, da stasera è un po’ meno ingombrante per altre due ragioni. La prima è che finalmente Leo ha rotto il tabù delle gare a eliminazione diretta ed è riuscito ad andare in gol oltre i gironi. Ma siccome quel che più conta è vincere un Mondiale e trascinare la squadra, per orarispetto aldel trionfo del 1986 è in vantaggio con 3 gol a 1. Il ...