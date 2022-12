Encomio agli operai della forestale | si sono impegnati a dare decoro alla città di Monreale

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ieri mattina il sindaco Arcidiacono, in Sala Rossa, ha consegnato 5 riconoscimentioperatorisquadra del demanio di Carpineto per aver contribuito con impegno e professionalitàmanutenzione degli spazi verdi del territorio comunale. A ricevere l’c’erano il capo squadra Nino Cosentino e i colleghi Antonio Bernardo, Salvatore Zummo, Pietro Di Matteo e Antonio Sardisco. Nell’ultima settimana sia ripulire e mettere in sicurezza la frazione di Pioppo, ripulendo dalle sterpe via Giovanni Paolo II, per poi dedicarsi al cortilescuola elementare, dove hanno ridato dignità al monumento ai caduti delle guerre. Il servizio svolto dai forestali a Pioppo, ma già cominciato nelle settimane scorse per le strade ...