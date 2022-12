(Di sabato 3 dicembre 2022) L’lavora per rinforzare il proprio reparto d’attacco nella sessione di gennaio tra uscite e ed entrate Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Tirreno, l’cambierà faccia in attacco durante il calciomercato di gennaio. LA SITUAZIONE – Con l’interessamento per Ciccio Caputo della Sampdoria, la squadra toscana potrebbe decidere di cedere Sam Lammers e Mattia Destro. L’olandese farebbe ritorno all’Atalanta, mentre l’ex Genoa è alla ricerca di una nuova squadra. Inoltre c’è la possibilità di scambio tra Pjaca e Parisi con la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Empoli, la strategia per l'attacco L'Empoli lavora per rinforzare il proprio reparto d'attacco nella sessione di gennaio tra uscite e ed entrate Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Tirreno, l'Empoli cambierà faccia in ...L'Empoli ha una strategia ben precisa per Ciccio Caputo, l'attaccante della Sampdoria è un obiettivo di calciomercato del club toscano ...