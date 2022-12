Calcio | Mondiali 2022 Freuler | “Solo con il gol potevo rimediare all’errore sul gol”

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) La Svizzera è approdata per la terza volta di fila agli ottavi di finale deidi. Impresa quella della Nazionale svizzera che ha superato Camerun e Serbia nel girone, chiudendo a sei punti a pari merito con il Brasile. Decisive le reti di Shaqiri, Embolo e. In particolar modo il centrocampista ex Atalanta si era reso protagonista di un pallone perso che ha portato al primo gol della Serbia e di un'altra lettura sbagliata sul secondo gol serbo. Queste le sue parole a fine partita: "All'intervallo ci siamo detti che i serbi avevano grossi problemi quando li attaccavamo pressandoli alti. Segnare è stato molto, molto importante per me, sopratutto dopo l'errore del primo tempo. Il gol era l'unica cosa in grado di salvarmi. Ho attaccato la porta come mi diceva di fare Gasperini all'Atalanta", riporta Blick.