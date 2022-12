Scuola senza voti | perché aggiungere caos al caos? Io dico di concentrarci più su come usarli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) di Giuliano Checchi L’esperimento fatto al Liceo Morgagni di Roma ha generato l’ennesimo dibattito sull’opportunità o meno di valutare gli studenti con un voto espresso numericamente. Questo esperimento prevede che i professori, pur continuando a sottoporre gli studenti ad interrogazioni e verifiche, non diano valutazioni connumerici, ma si limitino a consigliare e a correggere, a seconda dei casi. Idovranno, comunque, poi essere attribuiti nelle pagelle di fine quadrimestre e di fine anno. Immancabile il dibattito fra chi si schiera a favore e chi si schiera contro. A mio avviso, non è che l’ennesimo dibattito inutile. Ci sarebbe già da discutere, sull’opportunità o meno di un esperimento simile. Voglio dire: già gli istituti scolastici vanno in ordine sparso, ma finché si tratta di differenze imposte dalle situazioni oggettive, che ...

