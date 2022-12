Sbuca da cespuglio e viene investito | muore ex vigile urbano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbeto improvvisamente da unl’80enne exe ucciso ieri sera ad Aversa (Caserta) nei pressi di Parco Pozzi, estesa area verde cittadina. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalla Polizia di Stato, il conducente, indagato per omicidio colposo, si sarebbe trovato davanti la vittima e non avrebbe avuto il tempo di frenare; dopo l’impatto l’automobilista si è fermato chiamando i soccorsi e scortando l’auto dell’ambulanza del 118 fino all’ospedale, dove l’80enne è deceduto. Non è stato facile inizialmente per i poliziotti locali del Comandante Antonio Piricelli ricostruire l’accaduto, visto che dopo una prima segnalazione di incidente, una volante dei caschi bianchi ha perlustrato Parco ...