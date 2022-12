Roma | i funerali show per il boss del narcotraffico Biagio Sparapano | fuochi d’artificio e lanci di rose

(Di venerdì 2 dicembre 2022), fiori,e tutto il resto, per iin chiesa didi spicco deldi Tor Bella Monaca. E poi, nel pomeriggio, i calli in macchina in via Scozza sotto la sua abitazione. Era il capo del clan alleato con i Moccia e i Cordaro, legato alla cosca di ‘ndrangheta dei Gallace operativi anche a Nettuno.è morto a 65 anni a Torbellamonaca il 29 novembre scorso.in pompa magna pera Tor Bella Monaca Eppure, c’è da dire che cerimonie pubbliche di questo tipo aidelsarebbero bandite dalla Questura. La ...

Repubblica Roma

Fuochi d'artificio e lanci di rose aiin chiesa la mattina e poi nel pomeriggio i caroselli in macchina in via Scozza sotto casa di Biagio Sparapano , boss di spicco del narcotraffico di Torbellamonaca, capo del clan alleato con ...- Non è Natale senza Christian De Sica. La star delle commedie natalizie quest'anno arriva il ... limitano i rapporti con i genitori a qualche breve chiamata, disertano idei parenti, non ... Roma, funerali show per il boss Biagio Sparapano: fuochi d'artificio, lanci di rose e colpi di clacson fuori … Uomo di spicco del narcotraffico di Torbellamonaca, capo del clan alleato con i Moccia e i Cordaro, è morto all'età di 65 anni ...Il famoso conduttore e presentatore televisivo è attualmente impegnato in una tournée teatrale. Il titolo completo dello spettacolo è “Salutava Sempre – La spettacolare fine di Alessandro Cattelan”. C ...