IlNapolista

... Fabiosistemava tutte le trattative, lo dice lui stesso al telefonodirettore generale del Pisa nella trattativa per Luca. Dalle intercettazioni emergono "partnership" con ...Parole riferite allo scambio Aké - TongyaMarsiglia del gennaio 2021 con i due giovani valutati ... Tutto sembra essere iniziato con Fabio: 'Si è spinto troppo in là in una modalità lecita'... Paratici col dg del Pisa: «Metto a posto tutto io, l'ho già fatto con Atalanta, Genoa, Sassuolo» - ilNapolista Nuovi documenti dell'inchiesta Prisma. Un'altra intercettazione: "Meno male che Ronaldo non ha fatto pizzini pericolosi" ...Juventus intercettazioni plusvalenze, si allarga l'inchiesta Prisma con il rinvio a giudizio di Agnelli e alti dirigenti.