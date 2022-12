LA NAZIONE

...ci si ritrova con strumenti indeboliti da carenze di organico e risorse " dichiara Calà " si...del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualità 'IlVladimiro, ...Se invece volete proseguire con la carne non potete non provare lo spezzatino di. Vini d'...il bicromatismo delle strutture murarie e i particolari elementi decorativi che il visitatore... Il cinghiale deve essere ucciso, gli animalisti dicono no: mattina di tensione Accade a Massarosa durante un intervento di polizia provinciale, polizia municipale e carabinieri forestali. L'animale era stato investito probabilmente da un'auto ...Nel cinghiale è invece massima in estate e tende poi a diminuire in autunno e in inverno; ciò è dovuto al consumo del tartufo Elaphomyces granulatus da parte del suide. Anche i metalli pesanti (cadmio ...